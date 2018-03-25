Почти 40% украинцев не определились, за кого бы они отдали голос на президентских и парламентских выборах, если бы они проходили в конце февраля.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает со ссылкой на "".

Так, 16,7% респондентов ответили, что не принимали бы участие в голосовании в Раду, 5% испортили бы бюллетень, а 37% не определились с выбором. 38,3% - не определились с кандидатом на президентских выборах.

При этом, если рассчитывать результаты по тем, кто определился с выбором, то в парламент прошли бы 8 партий: "Батьківщина" (22,5%), Радикальная партия (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%), "За життя" (10,3%), "Громадянська позиція" (9,4%), Блок Петра Порошенко (6,6%), "Самопоміч" (6%) и " (5,8%).

Опрос проводился с 5 по 21 февраля по заказу клиента.

Методом личного интервью были опрошены 2 043 совершеннолетних респондентов из 110 населенных пунктов всех областей, кроме неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма.

Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% - для близких к 25%; 2% - для близких к 10%; 1,4% - для близких к 5%.

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