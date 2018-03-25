Чтобы прекратить вывод средств за границу, необходимо запретить государственным органам проводить операции через офшорные компании, считает народный депутат Вадим Рабинович. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Рабинович: У нас каждую дорогу, чуть ли не каждый детский садик уже строят офшорные компании Фото: 112.ua "Мы 27 лет отпускаем всех наворовавшихся в свободное плавание. Они потом через три года (а украинский народ добрый, уже все забудет) возвращаются со словами: "Я такой честный". И снова идут на выборы. За счет награбленного покупают избирателей и проплачивают эфиры, статьи в СМИ. Так всю жизнь живут всякие левочкины. И так каждый раз, при каждом режиме. Ну как можно каждого из них отпускать с миллиардами?" – возмутился он.По словам Рабиновича, только национализация "ПриватБанка" обошлась стране в 152 млрд грн. На эти деньги, заявил депутат, можно было купить 110 танков "Оплот" для армии."В течение 20 лет вы слышите о судах наших олигархов между собой за границей на суммы в несколько миллиардов долларов. Эти деньги у них откуда появились? Из воздуха? Нет, их украли у народа. Суммы, которые показывают по воровству, превышают примерно в пять–шесть раз бюджет нашей страны. И эти огромные суммы вывели за границу. Представьте, если бы это прекратить – какие бы это были деньги для нашей экономики!" – отметил руководитель партии "За життя".Политик напомнил, что для недопущения вывода государственных средств за границу в программе его партии предлагается запретить госорганам проводить любые операции через офшорные компании."Сделайте простые шаги. И первый из них – запретить в Украине государственным органам работать с офшорами и проводить оплаты всем офшорным компаниям. Это сложно? Нет! Кому это навредит? Только самим офшорным компаниям. А то у нас каждую дорогу, чуть ли не каждый детский садик уже строят офшорные компании", – посетовал Рабинович.ВИДЕО Видео: Вадим Рабинович / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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