В Беларуси начались задержания активистов на акциях ко Дню Воли. Об этом сообщает БелаПАН, передает

В частности, утром на железнодорожной станции в Марьиной Горке задержан поэт и общественный деятель Славомир Адамович, который планировал уехать в Минск для участия в праздновании 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики.

Также задержана активистка оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Таисия Кабанчук. Кроме того, задержание активистов произошли и в Могилевской области.

Напомним, сегодня в Беларуси отмечают День Воли - годовщину провозглашения Белорусской народной республики.

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