В США убежденный в плоскости Земли Майк Хьюз из Калифорнии создал ракету и даже совершил на ней полет.

По его словам, он создал летательный аппарат «на паровой тяге» прямо у себя в гараже, информирует svodka.net.

В 320 километрах от Лос-Анджелеса ему удалось подняться на 520 метров. Он приземлился на парашюте примерно в 450 метрах от места пуска.

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Правда, нос ракеты при падении раскололся на две части. Сам пилот-любитель почти не пострадал, он жалуется только на боли в спине.

«Я устал от разговоров о том, что я струсил и не собрал никакую ракету, я устал от только такого. Я взял себя в руки и сделал это», — заявил он.

61-летний мужчина работает водителем лимузина, но увлекается наукой. На портале YouTube он выкладывает видеообращения, где утверждает, что Земля имеет плоскую форму. В перспективе он намерен создать ракету, чтобы получить подтверждение теории.

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