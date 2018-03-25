Замначальника московского отдела МВД России подрался с подчиненным на совещании. Видео
25.03.2018 11:14
Telegram-канал Mash сообщил 22 марта, что на совещании в отделе
министерства внутренних (ОМВД) России по району Богородское
(Москва) заместитель начальника подполновник Юрий Хлыбов подрался с
подчиненным – руководителем отделения уголовного розыска ОМВД
майором Николаем Гоменюком. Отмечается, что Хлыбов отчитывал
сотрудников, Гоменюк ему возразил. После этого подполковник напал
на майора и начал его душить. Другие присутствующие на заседании
полицейские начали их разнимать. Отмечается, что Гоменюка уволили.
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