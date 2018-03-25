Погода, Новости, загрузка...
Замначальника московского отдела МВД России подрался с подчиненным на совещании. Видео
25.03.2018 11:14
Telegram-канал Mash сообщил 22 марта, что на совещании в отделе министерства внутренних (ОМВД) России по району Богородское (Москва) заместитель начальника подполновник Юрий Хлыбов подрался с подчиненным – руководителем отделения уголовного розыска ОМВД майором Николаем Гоменюком. Отмечается, что Хлыбов отчитывал сотрудников, Гоменюк ему возразил. После этого подполковник напал на майора и начал его душить. Другие присутствующие на заседании полицейские начали их разнимать. Отмечается, что Гоменюка уволили.   | Сегодня 12.02 | комментариев: видео Видео: OboVsem / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить