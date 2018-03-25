Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украине пойдет на пользу разрыв программы экономического сотрудничества с Россией. Это сбалансирует экспортную политику и сделает государство сильнее. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Именно Россия сделала неприемлемые шаги - война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее", - уточнил он.

Глава правительства подчеркнул, что сейчас нужно строить производство в Украине и развивать собственный продукт.

"Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть громадный свой потенциал", - сказал Гройсман.

Как сообщал svodka.net.uа, стоимость газа для населения снизится только после того, как страна перестанет его импортировать. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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