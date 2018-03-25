|Гретцки набрал 200 баллов за сезон
|25.03.2018 11:21
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25 марта 1982 новой звезде НХЛ, 21-летнему Уэйну Гретцки, покорилась очередная высота.
В тот день он первым в истории лиги сумел набрать 200 очков за сезон, отдав в первом периоде голевой пас на Пэта Хью и "Эдмонтон Ойлерз" в гостях разгромил "Калгари Флэймз" со счетом 7:2, передает со ссылкой на .
В том же периоде Гретцки помог отличиться украинцу Дэйву Семенко, а во втором периоде сам забросил две шайбы в меньшинстве за 27 секунд, что стало еще одним рекордом лиги.
После той игры у Гретцки было 203 очка, а регулярный чемпионат он завершил с 212 баллами.
За карьеру Уэйн сыграл 1843 игры, в которых забросил 1098 шайб и сделал 2353 результативные передачи.
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