Подруга отравленного в Великобритании экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля слишком напугана, чтобы дать показания полиции, сообщил источник издания The Telegraph. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полиция не знает о существовании подруги Скрипаля Фото: ЕРА Источник издания рассказал, что женщина увидев новости о случившемся со Скрипалем сказала ему, что "это ее бывший". При этом она слишком напугана, чтобы давать показания полиции.Знакомый с бывшим разведчиком 52-летний девелопер, рассказал The Telegraph, что Скрипаль представился женщине как "мультимиллионер из России", после чего они начали общение.Об обстоятельствах знакомства Скрипаля с женщиной известно мало. Источник издания отметил, что полиция не знает о существовании подруги Скрипаля."Лишь небольшое число людей знает, что было между ними", – рассказал он.Газета подчеркивает, что женщина может ничего не знать о днях, предшествовавших отравлению Скрипаля.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомамиотравления в британском Солсбери. Они находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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