Сегодня в столице ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах кое-где гололед, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура днем ​​3-5º тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает

В КГГА призвали киевлян быть осторожными и внимательными на период температурных колебаний, обращать внимание на огороженные территории и не входить за их пределы.

"Если вы заметили опасную неогражденную территорию - обращайтесь на городские горячие линии: 1551 (со стационарного), (044) 205-73-37 (с мобильного)", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта на территории Украины осадки не ожидаются.

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