Экс-помощница главного редактора "Эха Москвы" Леся Рябцева заявила, что "все знали" о непристойном поведении депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого. Леся Рябцева: Слуцкий — один из самых гадких людей, с которыми я когда-либо встречалась Фото: Леся Рябцева / Facebook "Слуцкий – один из самых гадких людей, с которыми я когда-либо встречалась. Когда я пресекалась с ним по работе, еще на «Эхе», он всегда находился в каком-то неадекватном состоянии... Ко мне он не приставал, но у меня перед глазами иногда разворачивались совершенно некрасивые и непристойные ситуации. Я была свидетелем того, как несколько лет назад в Санкт-Петербурге... он пьяный благим матом орал в лобби отеля и приставал к проходящим мимо девушкам, швыряясь в них деньгами и говоря, что он их купит", – рассказала журналистка.Она отметила, что совет журналисткам жаловаться на домогательства главному редактору не работает. По словам Рябцевой, в свое время она говорила Венедиктову, что не пойдет на встречу со Слуцким."Он удивленно спросил почему. Я сказала, что это один из самых отвратительных людей, с которыми я когда-либо пересеклась. Он посмотрел на меня невинными глазами и попросил объяснить мою позицию. Я пояснила, что мне неприятно то, как он ведет себя с женщинами, и мне противно сидеть рядом", – вспомнила журналистка.По словам Рябцевой, в ответ Венедиктов рассказал ей, что Слуцкий ухаживал за больной супругой, помогает детям и "прекрасный семьянин"."По мнению Венедиктова, это все перекрывало и Слуцкому можно было простить то, что он пристает к девушкам, зажимает, трогает их", – подчеркнула она.Журналистка добавила, что не выступает за публичную расправу над Слуцким."Но мне не совсем понятно, почему до сих пор не последовало вообще никакой ответственности. Хотя, можно предположить, что они просто боятся того, что журналисты, потянув за одну ниточку, начнут вскрывать десятки других схожих историй", – подытожила она.В феврале и марте 2018 года корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук заявили о домогательствах со стороны депутата Госдумы РФ Слуцкого.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагал журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.Парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого.В знак протеста 21 марта работу в Госдуме приостановили агентство РБК и телеканал "Дождь". Среди тех, кто к ним присоединился, – радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал RTVI и другие. Дума отозвала аккредитацию журналистов этих СМИ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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