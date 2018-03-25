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Віка з "НеАнгелів" здивувала відпочинком у Туреччині (ФОТО)
25.03.2018 11:33
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Вікторія Смеюха, солістка гурту "НеАнгели", схоже, не припиняє сезону відпусток: зірка, яка нещодавно відпочивала у Єгипті, зараз насолоджується красою Туреччини і днями поділилася світлинами з Каппадокії.

"Відвідали підземне місто. Тут, в Каппадокії, безліч підземель. Найглибше – 140 метрів. Важко було пробратися тунелем, який буд дуже вузьким та низьким. Я весь час билась головою", - ділиться вона з шанувальниками.

Окрім того, Віка відвідала долину голубів та подивилась, як мешкають монахи. Словом, корисний відпочинок

Допис, поширений ВИКТОРИЯ ✌
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