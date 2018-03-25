Оперативное командование силами «ДНР» обвинило ВСУ в подготовке провокаций.

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Представители «ДНР» заявили журналистам российских СМИ, что по данных их «разведки» украинские военные готовятся к провокации, цель которой провоцировании представителей «республики» на ответный огонь, информирует svodka.net.

Боевики сообщили, что ВСУ планируют провернуть все этого возле Лебединского. Напомним, этот населенный пункт расположен на юге Донецкой области и сейчас контролируется Украиной.

Один из командиров «ДНР» сообщил, что украинцы готовят их сильный минометный и танковый обстрел, передают новости Украины.

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Террористы на данный момент предупреждают об этом жителей близлежащих районов.

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