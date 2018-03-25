Знаменитой достопримечательности Парижа - Эйфелевой башне в рамках проекта реконструкции могут вернуть первоначальный красный цвет. Об этом сообщает Buro247 .

Архитекторы пока не определились, в какой цвет ее покрасить главную достопримечательность Парижа, но Министерство культуры Франции рассматривает вариант сделать ее красной.

Именно такого цвета была башня, когда ее только построил в 1889 году французский архитектор Гюстав Эйфель.

Тогда он выбрал этот цвет, поскольку он был наиболее эффективным в чтобы маскировать ржавчину.

Предварительно специалисты изучают все цвета, в которые когда-либо была окрашена Эйфелева башня. За 129 лет своего существования она меняла цвет 18 раз: башня была желтой, горчичной, цвета охры.

Специально для Эйфелевой башни придумали и запатентовали оттенок "коричневый-Эйфелева", который напоминает естественный цвет бронзы. Именно в такой цвет ее периодично красили с 1968 года.

Прежде чем приступить к покраске, команда из 25 рабочих должна снять старые слои краски, что опасно для здоровья из-за наличия в них свинца. На покраску Эйфелевой башни уходит в общей сложности три года и около 60 тонн краски.

Как сообщал svodka.net ранее, в столице Франции городе Париж накануне 8 марта на Эйфелевой башне появилась надпись Maintenant On Agit, что переводится как "Настало время действовать".

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