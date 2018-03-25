|Time: Путин готов согласиться на решение проблемы по Донбассу
|25.03.2018 11:59
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Журнал Time утверждает, что в свой новый президентский срок, Путин готов согласиться на решение проблемы по Донбассу.
«Источники в МИД России сообщили, что Путин готов сделать Восточную Украину областью под контролем временной администрации, как это было в Боснии и Герцеговине, или в Косово», — рассказали журналу источники в Кремле, информирует svodka.net.
В то же время, как заверяют люди из ближнего круга Путина, он не готов идти на уступки по крымскому вопросу. Тем более, что высокий результат на выборах в Крыму, говорит о поддержке Путина, и его курса, местным населением.
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