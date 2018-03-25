Отравление детей из-за свалки в Московской области не приведет россиян к бунту против власти, считает журналист Аркадий Бабченко. Бабченко: Рейх кристаллизуется. Айн фольк, айн Райх, айн фюрер. Помойка помойкой, а Путин – Путиным Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Либеральная общественность так них...я ничего и не поняла про свой народ. Алексей Навальный приехал в Волоколамск и был послан революционными жителями. "Радикалы нам здесь не нужны". "Мы не политические вопросы решаем". "Он сейчас начнет "Долой Путина". "Не нужен нам Навальный!" – написал он.Журналист уточнил, что Навальный в Волоколамск не приезжал, однако на предложение его позвать местные жители сказали, что им не нужны радикалы."Рейтинг Путина в Волоколамске, напомню, 67%. И это его настоящий рейтинг в целом по стране. Страна изменилась. Рейх кристаллизуется. Айн фольк, айн Райх, айн фюрер. Помойка помойкой, а Путин – Путиным. Мухи отдельно, Крым отдельно", – подчеркнул Бабченко.По мнению журналиста, россиян в целом устраивает ситуация в стране, за исключением мелких точечных проблем в виде свалки."Не будет здесь никакой революции. Ни революции фермеров, ни революции шахтеров, ни революции помоек. Здесь будет только бунт. Бунт голых жоп. Вот, когда как в совке, задницу станет нечем вытирать – вот тогда новый бессмысленный и беспощадный и случится. Но никак не раньше. А пока нефть по $70 – Вова может спать совершенно спокойно. Хоть со свалками, хотя без. Хоть всех детей в Волоколамске потрави – не нужен им Навальный", – подытожил он. https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/1333497073417189 21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2.Глава Волоколамска Петр Лазарев заявил, что обстановка в городе "очень тяжелая". В Волоколамске вспыхнули акции протеста в связи со случившимся. Губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, приехавших навестить детей в больницу, встретили более сотни жителей города. Они окружили губернатора, выкрикивая "Позор" и "Убийца", и требовали уйти в отставку. Дети забросали чиновников снежками.Российский политик Ирина Хакамада заявила, что боязнь россиян за детей, "это тот самый пожар, который может от спички возгореться и превратиться в революцию". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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