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Бабченко о РФ: Здесь будет только бунт. Бунт голых жоп. Пока нефть по $70, - хоть всех детей в Волоколамске потрави
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25.03.2018 12:01
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Отравление детей из-за свалки в Московской области не приведет
россиян к бунту против власти, считает журналист Аркадий Бабченко.
Бабченко: Рейх кристаллизуется. Айн фольк, айн Райх, айн
фюрер. Помойка помойкой, а Путин – Путиным Фото: Александр Хоменко
/ Gordonua.com "Либеральная общественность так них...я ничего и не
поняла про свой народ. Алексей Навальный приехал в Волоколамск и
был послан революционными жителями. "Радикалы нам здесь не нужны".
"Мы не политические вопросы решаем". "Он сейчас начнет "Долой
Путина". "Не нужен нам Навальный!" – написал он.Журналист уточнил,
что Навальный в Волоколамск не приезжал, однако на предложение его
позвать местные жители сказали, что им не нужны радикалы."Рейтинг
Путина в Волоколамске, напомню, 67%. И это его настоящий рейтинг в
целом по стране. Страна изменилась. Рейх кристаллизуется. Айн
фольк, айн Райх, айн фюрер. Помойка помойкой, а Путин – Путиным.
Мухи отдельно, Крым отдельно", – подчеркнул Бабченко.По мнению
журналиста, россиян в целом устраивает ситуация в стране, за
исключением мелких точечных проблем в виде свалки."Не будет здесь
никакой революции. Ни революции фермеров, ни революции шахтеров, ни
революции помоек. Здесь будет только бунт. Бунт голых жоп. Вот,
когда как в совке, задницу станет нечем вытирать – вот тогда новый
бессмысленный и беспощадный и случится. Но никак не раньше. А пока
нефть по $70 – Вова может спать совершенно спокойно. Хоть со
свалками, хотя без. Хоть всех детей в Волоколамске потрави – не
нужен им Навальный", – подытожил он.
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/1333497073417189
21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" близко российского
Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном
управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех
десятков учеников местной школы №2.Глава Волоколамска Петр Лазарев
заявил, что обстановка в городе "очень тяжелая". В Волоколамске
вспыхнули акции протеста в связи со случившимся. Губернатора
Московской области Андрея Воробьева и главу Волоколамского района
Евгения Гаврилова, приехавших навестить детей в больницу, встретили
более сотни жителей города. Они окружили губернатора, выкрикивая
"Позор" и "Убийца", и требовали уйти в отставку. Дети забросали
чиновников снежками.Российский политик Ирина Хакамада заявила, что
боязнь россиян за детей, "это тот самый пожар, который может от
спички возгореться и превратиться в революцию".
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