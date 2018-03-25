Президента Украины Петра Порошенко призвали не признавать легитимность президента России Владимира Путина и "идентифицировать лицо, принимавшее участие в выборах". Соответствующая петиция размещена на сайте электронных петиций, передает

"Считаю целесообразным, не признавать нашей властью легитимности В. Путина и начать специальное расследование с целью идентификации личности, называющий себя президентом Московии. Также, через международные инстанции заставить Московию предоставить доказательства, подтверждающих личность президента их страны", - говорится в петиции.

Автором петиции является Шевченко Юрий Алексеевич, петиция была создана 23 марта. В настоящее время собрано 11 голосов из 25 000 необходимых.

Напомним, также Порошенко призвали отменить переход на зимнее и летнее время.

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