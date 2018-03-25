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Гройсман заявил, что разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее
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25.03.2018 12:09
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Украинская экономика имеет громадный потенциал и его нужно
полностью реализовать, отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман: Мы от
этих вызовов становимся сильнее Фото: kmu.gov.ua "Именно Россия
сделала абсолютно неприемлемые шаги – военная агрессия,
экономическая агрессия, торговая агрессия. Поэтому мы вынуждены
были переориентировать нашу экономику на совершенно другие рынки",
– отметил он.Гройсман добавил, что сейчас экспорт украинской
продукции на рынки ЕС, Америки, Африки, Азии растет."Также надо
понять, что мы от этих вызовов становимся сильнее", – подчеркнул
он.Премьер-министр добавил, что украинская экономика имеет большой
потенциал и его нужно полностью реализовать.Программа
экономического сотрудничества между Украиной и РФ на 2011–2020 годы
была утверждена 7 июня 2011 года.21 марта Гройсман
сообщил, что Кабинет Министров разорвал программу.
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