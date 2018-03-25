Министерство иностранных дел Германии выступило с поддержкой предложения председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера об отмене принципа единогласия при голосовании Европейского Союза по внешнеполитическим вопросам.

«Принцип единогласия позволяет легко добиться своих целей тем, кто хочет извне внести в раскол в ЕС», — заявил министр по европейским делам МИД Германии Михаэль Рот, информирует svodka.net.

Данное решение также поддержал знаток по внешнеполитическим вопросам консервативной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт.

«Возможность принятия решений большинством была бы целесообразным дополнением арсенала европейской внешней политики, она повысила бы способность Евросоюза действовать», — заявил он.

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан заявил, что, вероятно, в будущем не все решения относительно вступления в Евросоюз новых стран будут приниматься на основе принципа единогласия.

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Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Юнкер призвал отменить принцип единогласия при принятии внешнеполитических решений. По его словам, этот принцип препятствует возможностям Евросоюза участвовать в решении важных проблем международной политики.

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