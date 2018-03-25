|Германия выступила за отмену принципа единогласия в ЕС
|25.03.2018 12:15
|
Министерство иностранных дел Германии выступило с поддержкой предложения председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера об отмене принципа единогласия при голосовании Европейского Союза по внешнеполитическим вопросам.
«Принцип единогласия позволяет легко добиться своих целей тем, кто хочет извне внести в раскол в ЕС», — заявил министр по европейским делам МИД Германии Михаэль Рот, информирует svodka.net.
Данное решение также поддержал знаток по внешнеполитическим вопросам консервативной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт.
«Возможность принятия решений большинством была бы целесообразным дополнением арсенала европейской внешней политики, она повысила бы способность Евросоюза действовать», — заявил он.
Еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан заявил, что, вероятно, в будущем не все решения относительно вступления в Евросоюз новых стран будут приниматься на основе принципа единогласия.
Читайте: Евросоюз отозвал посла из России
Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Юнкер призвал отменить принцип единогласия при принятии внешнеполитических решений. По его словам, этот принцип препятствует возможностям Евросоюза участвовать в решении важных проблем международной политики.