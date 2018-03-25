|Майже роздягнулась: Ані Лорак здивувала відвертим вбранням на концерті (ФОТО)
|25.03.2018 12:20
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Скандально відома українська співачка Ана Лорак саме зараз гастролює з шоу DIVA по усьому світу - останні концерти у зірки відбулися в Америці, зокрема у Лос-Анджелесі.
У своєму Інстаграмі зірка поділилась фото з концерту, неприємно вразивши шанувальників. На світлині Кароіна позує у сукні з блискітками, бретелі якої буквально впали з плечей і майже оголили пишний бюст зірки.
"Навіщо так відверто одягатися?", "Майже роздягнулася, дуже негарно", - пишуть шанувальники.
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