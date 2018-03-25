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Майже роздягнулась: Ані Лорак здивувала відвертим вбранням на концерті (ФОТО)
25.03.2018 12:20
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Скандально відома українська співачка Ана Лорак саме зараз гастролює з шоу DIVA по усьому світу - останні концерти у зірки відбулися в Америці, зокрема у Лос-Анджелесі.

У своєму Інстаграмі зірка поділилась фото з концерту, неприємно вразивши шанувальників. На світлині Кароіна позує у сукні з блискітками, бретелі якої буквально впали з плечей і майже оголили пишний бюст зірки.

"Навіщо так відверто одягатися?", "Майже роздягнулася, дуже негарно", - пишуть шанувальники.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 23 Бер 2018 р. о 12:39 PDT


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