В Грузии выпал снег красноватый оттенок. Из-за этого горы превратились в "марсианские пейзажи".

Необычные осадки красноватый оттенок были зафиксированы на горнолыжном курорте Годердзи, передает со ссылкой на .

Как объясняют синоптики, песок и мелкая пыль, поднятые песчаными бурями на севере Африки и на Ближнем Востоке, были перенесены в черноморский регион мощными воздушными потоками.

При этом специалисты отмечают, что мелкая пыль не только выпадает вместе с осадками, окрашивая дождь и снег, но иногда и висит в воздухе - небо над несколькими регионами Грузии накануне было затянуто желтым туманом.

В одном из районов Выборга Ленинградской области России выпал снег с черными пятнышками.

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