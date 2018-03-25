Американская фотомодель, певица и актриса Пэрис Хилтон, которая недавно обручилась с актером Крисом Зилкой, прилетит во Львов на открытие реконструированного «Гранд Отеля».

Об этом сообщил хозяин отеля Григорий Козловский, информирует svodka.net.

Хилтон приедет со своим женихом, который имеет украинские корни. Открытие отеля запланировано на 31 марта.

«Они приезжают за два дня до открытия, потому что хотят посетить места, связанные с детством дедушки ее будущего мужа», — отметил Козловский.

По словам владельца отеля, Пэрис Хилтон будет иметь право на бесплатное пожизненное проживание в «Гранд Отеле».

Читайте: Юрист: Почему иностранцам не удалось достичь успеха во внедрении реформ в Украине

Козловский отказался назвать стоимость выступления Хилтон.

«Поверьте, наши звезды имеют значительно большие гонорары, чем и символическая сумма, которую получит она. Та информация, которую распространяют в СМИ, что якобы Пэрис получит за это 500 тысяч долларов, не имеет ничего общего с действительностью», — подчеркнул он.

Отметим, Пэрис Хилтон является внучкой владельца одной из крупнейших гостиничных сетей мира Hilton Hotels & Resorts Баррона Хилтона.

Крис Зилка родился в городе Уоррен в штате Огайо, но его предки — украинцы. Настоящая фамилия актера — Сеттлмайр, а Зилка — это девичья фамилия матери, которую он взял в качестве творческого псевдонима.

36-летняя Пэрис и 32-летний Крис встречаются уже около двух лет, хотя познакомились они еще восемь лет назад: до начала романа молодые люди долго дружили.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира