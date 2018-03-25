|На мусорном полигоне в подмосковном Волоколамске зафиксировали семикратное превышение нормы выброса газа
|25.03.2018 12:40
|
#Волоколамск снова накрыло вонью с полигона ТБО #Ядрово. Дышать нечем, специалисты мобильной лаборатории МЧС твердят, что превышения ПДК нет, как и поводов для беспокойства. Спокойной ночи, Волоколамск. Надеюсь, проснёмся— Anton Ishbuldin (@AntonIshbuldin) 24 березня 2018 р.
21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2.Глава Волоколамска Петр Лазарев заявил, что обстановка в городе "очень тяжелая". В Волоколамске вспыхнули акции протеста в связи со случившимся. Губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, приехавших навестить детей в больницу, встретили более сотни жителей города. Они окружили губернатора, выкрикивая "Позор" и "Убийца", и требовали уйти в отставку. Дети забросали чиновников снежками.
Поделитесь статьей с друзьями