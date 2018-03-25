Зампреда правительства Московской области Александра Чупракова заявила, что на мусорном полигоне "Ядрово" в Подмосковье станция экомониторинга зафиксировала многократное превышение нормы концентрации газа. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На свалке в Подмосковье произошел выброс газа Фото: Дмитрий Гудков / Facebook По словам Чупраковой, станция экологического мониторинга в 0:30 зафиксировала содержание газа в 0,21 мг/м3 при норме в 0,03.В ночь на 25 марта житель Волоколамска Антон Ишбулдин сообщил в Twitter, что город "снова накрыло вонью"."Дышать нечем, специалисты мобильной лаборатории МЧС твердят, что превышения... нет, как и поводов для беспокойства. Спокойной ночи, Волоколамск. Надеюсь, проснемся", – написал он. #Волоколамск снова накрыло вонью с полигона ТБО #Ядрово. Дышать нечем, специалисты мобильной лаборатории МЧС твердят, что превышения ПДК нет, как и поводов для беспокойства. Спокойной ночи, Волоколамск. Надеюсь, проснёмся — Anton Ishbuldin (@AntonIshbuldin) 24 березня 2018 р. 21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2.Глава Волоколамска Петр Лазарев заявил, что обстановка в городе "очень тяжелая". В Волоколамске вспыхнули акции протеста в связи со случившимся. Губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, приехавших навестить детей в больницу, встретили более сотни жителей города. Они окружили губернатора, выкрикивая "Позор" и "Убийца", и требовали уйти в отставку. Дети забросали чиновников снежками. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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