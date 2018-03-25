Решение правительства Украины о разрыве программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией пойдет на пользу Украине и сделает ее сильнее, сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

«Именно Россия сделала абсолютно неприемлемые шаги – военная агрессия, экономическая агрессия, торговая агрессия. Поэтому мы вынуждены были переориентировать нашу экономику на совершенно другие рынки», – отметил он, информирует svodka.net.

Гройсман добавил, что сейчас экспорт украинской продукции на рынки ЕС, Америки, Африки, Азии растет.

«Также надо понять, что мы от этих вызовов становимся сильнее», – подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что украинская экономика имеет большой потенциал и его нужно полностью реализовать.

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