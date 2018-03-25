За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано 13 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута, передает

Так, по словам Прауты, все 13 обстрелов позиции ВСУ были прицельными, два обстрелы были зафиксированы на Луганском направлении и 11 - на Донецком. Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский военный не погиб но не был травмирован.

Напомним, 23 марта в результате неосторожного обращения с боеприпасами на Донбассе погиб военный, еще один получил ранения. Пострадавшего бойца доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь. Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.

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