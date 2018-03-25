В селе Великополовецкое Киевской области четверо мужчин напали на продавца в магазине, связали его и похитили 14 тыс. грн, сообщили в областной полиции. Злоумышленники пытались сбежать на автомобиле Фото: kv.npu.gov.ua Отмечается, что сначала четверо злоумышленников напали на продавца в местном магазине, избили его и связали. Из магазина похитили 14 тыс. грн. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.Полицейские установили транспортное средство и начали погоню."В городе Белая Церковь, убегая от полицейских, водитель не справился с управлением и съехал в кювет – нападавшие бросились убегать. Двое из них успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. На мольбы их бабушки преступники отпустили детей. Однако оставили в заложниках их бабушку. Несмотря на все их преступные усилия, работникам полиции удалось быстро освободить 75-летнюю пенсионерку и поймать молодчиков", – рассказали в полиции.Вскоре группа реагирования патрульной полиции задержала других участников нападения. Злоумышленниками оказались жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких имущественных преступлений.Задержанные содержатся в СИЗО. Проверяется их причастность к совершению других преступлений на территории Киевской области.Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 187 (разбой), ст. 147 (захват заложников) и ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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