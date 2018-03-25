В селе Великополовецкое Киевской области четверо мужчин напали на
продавца в магазине, связали его и похитили 14 тыс. грн, сообщили в
областной полиции. Злоумышленники пытались сбежать на автомобиле
Фото: kv.npu.gov.ua Отмечается, что сначала четверо злоумышленников
напали на продавца в местном магазине, избили его и связали. Из
магазина похитили 14 тыс. грн. После этого злоумышленники скрылись
на автомобиле в неизвестном направлении.Полицейские установили
транспортное средство и начали погоню."В городе Белая Церковь,
убегая от полицейских, водитель не справился с управлением и съехал
в кювет – нападавшие бросились убегать. Двое из них успели забежать
в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда
выходили маленькие дети. На мольбы их бабушки преступники отпустили
детей. Однако оставили в заложниках их бабушку. Несмотря на все их
преступные усилия, работникам полиции удалось быстро освободить
75-летнюю пенсионерку и поймать молодчиков", – рассказали в
полиции.Вскоре группа реагирования патрульной полиции задержала
других участников нападения. Злоумышленниками оказались жители
Белоцерковского и Киево-Святошинского районов. Все они ранее
привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких
имущественных преступлений.Задержанные содержатся в СИЗО.
Проверяется их причастность к совершению других преступлений на
территории Киевской области.Уголовное производство открыли по ч. 2
ст. 187 (разбой), ст. 147 (захват заложников) и ст. 162 (нарушение
неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.
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