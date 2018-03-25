В Швейцарии умерла первая победительница песенного конкурса "Евровидение" певица Лиз Ассия в возрасте 94 лет. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Известно, что Ассия умерла в больнице швейцарском Цюрихе. Лиз Ассия в 1956 году победила на первом конкурсе "Евровидение" с песней Refrain.

Она представляла Швейцарию на двух следующих конкурсах, заняв в 1957 году восьмое место с песней L’enfant que j'étais, а в 1958 - вторую сточку с песней Giorgio. После замужетсва в 1963 году она отошла от карьеры певицы и занялась бизнесом мужа, но после его смерти стала снова заниматься музыкой.

В 2011 году она решила вернуться на сцену "Евровидения", но не прошла национальный отбор. Певица также подавала заявку на участие в конкурсе в следующем году, но не сумела пробиться в конец отбора. Последние годы артистка проживала во французском городе Канны.

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