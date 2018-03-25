Изобретатель из штата Калифорния (США) Майк Хьюз совершил полет на ракете с паровым двигателем чтобы доказать, что Земля имеет плоскую форму. Запись полета американца опубликованана канале Matt Hartman в YouTube. Запуск ракеты состоялся в районе города Эмбой. Хьюз смог взлететь на высоту более 570 метров. Затем ракета упала, расколовшись при падении на две части. Изобретатель благополучно приземлился на парашюте. Он заявил, что чувствует себя нормально, но пожаловался на боль в спине, пишет Associated Press. | Хьюз попытался проверить свою теорию о плоской Земле в пустыне Мохаве Скриншот: Matt Hartman / YouTube 61-летний Хьюз уже пытался взлететь на ракете 25 ноября 2017 года, однако не получил разрешения федеральных властей на использование для этой цели общественного земельного участка. Раньше изобретатель был водителем лимузина. Ракету он построил в том числе из деталей, найденных в собственном гараже. Проект обошелся ему в $20 тыс.Американец считает, что ученые обманывают граждан и планета Земля на самом деле плоская.30 января 2014 года Хьюз смог пролететь на ракете около 420 метров. Тогда ему потребовалось три дня на выздоровление.видео Видео: Matt Hartman / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки хьюз youtube ракете hartman изобретатель Теги: мир