|
Бабченко о РФ: Здесь будет только бунт. Бунт голых жоп. Пока нефть по $70 - хоть всех детей в Волоколамске потрави
|
25.03.2018 13:12
|
Отравление детей из-за свалки в Московской области не приведет
россиян к бунту против власти, считает журналист Аркадий Бабченко.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бабченко: Рейх кристаллизуется. Айн фольк, айн Райх, айн
фюрер. Помойка – помойкой, а Путин – Путиным Фото: Александр
Хоменко / Gordonua.com "Либеральная общественность так ни х...я
ничего и не поняла про свой народ. Алексей Навальный приехал в
Волоколамск и был послан революционными жителями. "Радикалы нам
здесь не нужны". "Мы не политические вопросы решаем". "Он сейчас
начнет "Долой Путина". "Не нужен нам Навальный!" – написал
он.Журналист уточнил, что Навальный в Волоколамск не приезжал,
однако на предложение его позвать местные жители сказали, что им не
нужны радикалы."Рейтинг Путина в Волоколамске – напомню –
67%. И это его настоящий рейтинг в целом по стране. Страна
изменилась. Рейх кристаллизуется. Айн фольк, айн Райх, айн фюрер.
Помойка – помойкой, а Путин – Путиным. Мухи отдельно,
Крым отдельно", – подчеркнул Бабченко.По мнению журналиста,
россиян в целом устраивает ситуация в стране, за исключением мелких
точечных проблем в виде свалки."Не будет здесь никакой революции.
Ни революции фермеров, ни революции шахтеров, ни революции помоек.
Здесь будет только бунт. Бунт голых жоп. Вот когда, как в "совке",
задницу станет нечем вытирать – вот тогда новый бессмысленный
и беспощадный и случится. Но никак не раньше. А пока нефть по
$70 – Вова может спать совершенно спокойно. Хоть со свалками,
хотя без. Хоть всех детей в Волоколамске потрави – не нужен им
Навальный", – подытожил он.
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/1333497073417189
21 марта на мусорном полигоне Ядрово близко российского
Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном
управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех
десятков учеников местной школы №2.Глава Волоколамска Петр Лазарев
заявил, что обстановка в городе "очень тяжелая". В Волоколамске
вспыхнули акции протеста в связи со случившимся. Губернатора
Московской области Андрея Воробьева и главу Волоколамского района
Евгения Гаврилова, приехавших навестить детей в больницу, встретили
более сотни жителей города. Они окружили губернатора, выкрикивая
"Позор" и "Убийца", и требовали уйти в отставку. Дети забросали
чиновников снежками.Российский политик Ирина Хакамада заявила, что
боязнь россиян за детей – "это тот самый пожар, который может
от спички возгореться и превратиться в революцию".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира