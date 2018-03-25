После распада СССР на территориях бывших союзных республик сразу открыто заявил о себе национализм. На Западе в это время усиленно насаждалась глобализация, которая преподносилась как естественная модель межгосударственных отношений в сфере экономики.

Что же касается возникших постсоветских государств, то для них западные политтехнологи создали некую политико-экономическую химеру – симбиоз глобализации и национализма – и активно культивировали ее. При этом глобализация должна была привязать экономику этих государств к западной политико-экономической модели развития, а национализм – максимально отдалить бывшие союзные республики друг от друга, а главное – от России.

Из всех бывших «братских» республик самым слабым звеном оказались прибалтийские страны. И немудрено, поскольку там последние «лесные братья» были выкурены из их тайных схронов только к 1955 году. Примерно столько же времени потребовалось советской власти, чтобы покончить с подпольными бандформированиями и на Западной Украине.

Сегодня же национализм в прибалтийских странах не просто имеет государственную поддержку, а является открытой формой внутренней политики, основой для лишения гражданства русскоязычных граждан и оказания прямой государственной поддержки откровенным нацистским организациям. А в последнее время вообще «прославился» запретом на преподавание русского языка в школах.

Русофобские настроения инспирируются не только руководством этих стран, местными националистами, но и НАТО, проводящими учения на территории прибалтийских стран с очевидной целью культивирования темы «российская угроза».

После воссоединения Крыма с Россией и событий на востоке Украины, намного усилились опасения руководителей стран Балтии. Но вот парадокс: они не убавили у них националистического пыла.

Экономика разрушена, население разбежалось на заработки по другим странам, натовские танки чувствуют себя на прибалтийских полях увереннее, чем местные тракторы. И до судороги в ногах страшно… Страшно от понимания того, что «в случае чего» натовские друзья не будут защищать твою страну, а выставят лишь в качестве театра военных действий ее поля и города как буферную зону и передний рубеж военных действий. Прибалты сами поставили себя в такое положение. Не надо мешать им бояться – заслужили…

Далеко не все союзные республики охотно согласились выйти из состава Советского Союза. Например, изначально таджикское руководство считало это нецелесообразным, и потребовались немалые усилия со стороны второго человека в иерархии КПСС - А.Н.Яковлева, чтобы побудить их в качестве первого шага к независимости создать националистическую партию – «народный фронт». Напрасно тогдашний председатель КГБ В.А.Крючков докладывал М.С.Горбачеву, что Яковлев был завербован американцами и работал под их руководством по развалу СССР. Горбачев не поверил или был слишком тесно связан с Яковлевым некими тайными нитями.

Сегодня трудно себе представить, но даже первый президент Украины, прежний секретарь по идеологии ЦК компартии Украины, Л.Кравчук поначалу очень настороженно отнесся к идее провозглашения независимости Украины.

Коренной перелом в отношении руководства многих бывших союзных республик к национализму произошел тогда, когда стало очевидным, что национализм – это единственная идеология, позволяющая новообразовавшимся элитам сохранить и закрепить за собой власть в стране, несмотря на постоянные экономические неудачи и стабильное падение жизненного уровня населения.

На Украине с этой целью пополнение государственного аппарата стало производиться преимущественно за счет наиболее националистически настроенных западно-украинских кадров.

Одной из основных задач по «укреплению суверенитета» стало вытеснение из официальной сферы русского языка. В разных постсоветских государствах это происходило со своей «национальной» спецификой.

В среднеазиатских республиках в силу массовой эмиграции русскоязычного населения и «естественной» утраты связей местного населения с Россией русский язык просто перестал быть востребованным. Исключение составили трудовые мигранты, которые восстанавливали или вновь учили русский язык уже на территории России.

На Украине весь процесс дерусификации можно разделить на два этапа: до 2014 года, когда действовала госпрограмма по постепенному вытеснению русского языка сначала из дошкольных учреждений, затем из средней и высшей школы, и после бандеро-нацистского переворота с характерными для нацистов методами воздействия на своих политических противников. В данном случае – русскоязычных граждан.

В Казахстане дерусификация осуществлялась в течение только постсоветского периода путем медленного вытеснения из страны русских и русскоязычных граждан. Накануне распада СССР казахи и русские населяли Казахстан почти поровну (6,5 и 6,2 миллиона человек). Сейчас соотношение изменилось — 11,7 и 3,6 миллиона человек соответственно.

Особое место занимает процесс перевода казахского языка с кириллицы на латиницу. То, что этот процесс происходит почти одновременно с попытками в Татарстане перевести татарский язык на латиницу, может свидетельствовать о том, что у этих процессов имеется один режиссер.

В Казахстане сегодня реализуется программа реформ, озаглавленная «Модернизация 3.0». Заявленной целью реформы является переход от сырьевой экономики к новому технологическому укладу. Для этого считается необходимым провести «модернизацию общественного сознания».

В рамках этой программы и осуществляется латинизация алфавита. Полный переход на латиницу предполагается завершить к 2025 году.

Вспомним историю. До создания Казахской ССР в составе СССР государства Казахстан не существовало. Не было единого тюркского государства. Земли, на которых разместился нынешний Казахстан, всегда были заселены людьми разных рас и народов. Тем не менее, для формирования нового ориентира (в качестве некоего исторического) современное руководство страны выбрало период высшего расцвета тюркских государств времен средневековья. А как основные государственные символы фигурируют исключительно тюркские памятники.

Как представляется, речь идет о создании в перспективе моноэтнического тюркского государства, которое будет развивать политические и экономические связи преимущественно с западным миром.

Многие считают, что провести латинизацию казахского языка, тем более в столь короткие сроки, не удастся. Как не удалось осуществить это в соседнем Узбекистане. А вот внести раскол в общество программа латинизации вполне способна. Не случайно местные эксперты все чаще задаются вопросом: «А не существует ли в Казахстане риск повторения украинских событий?». Безусловно, такой риск существует, особенно если за программами «модернизации» казахского общества стоят американские спецслужбы, которые уже наложили руку на национальные богатства страны, вывезенные на хранение в Соединенные Штаты.

Особого внимания с точки зрения перспектив развития националистических движений на постсоветском пространстве следует уделить даже не Украине, где национализм имеет «законченный вид», трансформировавшийся в нацизм, а как ни странно, Белоруссии.

Эта страна является примером того, как Россия в лице ее перестроечного и постперестроечного руководства сознательно создало и выпестовало почти на пустом месте довольно серьезное антироссийское движение, инспирировав создание «народных фронтов» с целью разрушения у населения советских ценностей.

А.Г.Лукашенко, ориентировавшийся в своей предвыборной программе на интеграцию с Россией, довольно легко победил националистов. В то время слишком еще свежа была у белорусов память о Великой Отечественной войне и роли в ней нацистских приспешников.

Имея на Западе репутацию «последнего диктатора», Александр Григорьевич довольно серьезно взялся за националистов и, казалось, загнал их в глухой угол, но отнюдь не уничтожил, а превратил в спящие ячейки, ожидающие благоприятного развития событий для возвращения на политическую арену.

В последнее время мы видим новый всплеск возрождения белорусского национализма. В чем же причина? Их несколько. Ухудшение экономического положения в стране и вызванное этим падение жизненного уровня населения. Прошло время, и ушли в вечность многие люди, помнившие войну и роль в ней националистов. К тому же те самые «спящие» националистические ячейки на деле оказались далеко не спящими. Они подспудно занимались вербовкой своих сторонников в среде управленческого аппарата (особенно в силовых структурах). И, надо полагать, пользовались при этом финансовой поддержкой со стороны западных спецслужб.

Не знаю, по собственной инициативе или с подсказки западных кураторов, но лидеры националистических движений сконцентрировали критику своих выступлений в ходе протестных акций не на Лукашенко, а на отдельных его подчиненных из числа руководителей разных министерств и ведомств.

Лукашенко, сам постоянно критикующий своих подчиненных, не очень реагировал на не затрагивавшие его лично подобные выпады. Нельзя сказать, что он стал их в какой-то мере поощрять, скорее только, решил поиграть с ними и посмотреть нельзя ли их использовать в своих политических интересах. Националистов такой подход устраивал, поскольку позволял вносить спор и раскол в структуры власти.

Но реальным толчком для мощнейшей активности белорусских националистов стали украинские события 2014 года. Они существенно изменили их тактику и стратегию. Впервые были отмечены случаи участия белорусских националистов в боевых действиях украинских националистических батальонов типа «Азов». Был получен опыт формирования штурмовых бригад, расширились международные связи с националистическими движениями других стран, где нередко происходит определенная смычка в деятельности либеральных партий и движений с националистическими. На ум невольно приходят ассоциации с событиями 30-х годов прошлого века в Германии.

Националистами ставится задача объединить все ультраправые силы Восточной и Центральной Европы в борьбе не только против России, но и демократических режимов западных стран. В перспективе маячит создание националистического интернационала, а следом за ним некой новой нацистской империи. По существу методика та же, что у исламистов при попытке создания своего халифата.

И невозможно избавиться от ощущения, что за всеми этими манипуляциями с экстремистскими движениями стоит, один сценарий создания в мире управляемого хаоса, один кукловод. Только вот беспорядок становится все менее управляемым. И кукловод все чаще испытывает это на собственной шкуре.

В.Ф.Янукович, исходя из неких конъюнктурных предвыборных соображений, выпустил бандеровцев из западенского угла на национальный уровень. У них сразу нашлись зарубежные покровители. Результат всем известен.

Н.А.Назарбаев из благих намерений укрепления национального суверенитета позволил местным националистам выдавить из страны русскоязычное население. И в угоду неким внешним силам затеял перевод казахского языка с кириллицы на латиницу. А мы все ищем каких-то политкорректных выражений, чтобы объяснить происходящие там события, или не менее политкорректно о них молчим.

А.Г. Лукашенко сквозь пальцы смотрит на то, как окрепшие националисты вносят спор в правительственные структуры, оставляя при этом лично его в покое. Но все это до поры до времени.

А разве мы не радуемся, когда ультраправые силы в Европе выступают против западных санкций в отношении России, исходя из своих внутриполитических соображений, а вовсе не из симпатий к России? Принимаем их лидеров в нашей стране чуть не на государственном уровне?

Никто в этом мире не делает выводов из истории, даже собственной.

Известно, что если вы не занимаетесь политикой, политика сама займется вами.

С историей – то же самое, только вот последствия при этом бывают очень тяжелыми. История-то учит, но она не виновата, что ученики ей попадаются неспособные, жадные или откровенно глупые. Тогда на их грустном примере она будет учить новые поколения. Такая уж у истории судьба…

Сергей Кузнецов

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