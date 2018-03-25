Жена погибла, муж госпитализирован после закончившейся поножовщиной семейной ссоры на Львовщине

Семейная ссора между 64-летними супругами во Львове завершилась поножовщиной и смертью жены, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как установили сотрудники полиции, между супругами возник конфликт во время которого муж и жена нанесли друг другу множественные ножевые ранения.

На время приезда полиции женщина скончалась от полученных ранений. Мужчину с ранениями в область сердца, легких и тонкой кишки госпитализировали.

Полиция выясняет причины ссоры.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).