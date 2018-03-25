запас огнестрельного оружия и взрывчатки было обнаружено в Одесской области в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Беляевского отдела Национальной полиции и управления уголовного розыска ГУ НП в Одесской области, СБУ и Государственной пограничной службы Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"В ходе обыска в городе Беляевка частного дома 41-летнего жителя правоохранители обнаружили и изъяли 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловых шашки, 2 ручных гранаты, более 200 патронов различного калибра и т.д.", - говорится в сообщении.

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый список досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве разоблачили наркоторговцев, которые наладили сбыт отдельно опасных наркотических и психотропных средств на территории столицы и ее окрестностях. В ходе обысков было обнаружено наркотические средства, а также запас оружия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира