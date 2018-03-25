Тут либеральная общественность опять ждет революции из-за свалки в Волоколамске. Она ждала революции дальнобойщиков из-за «Платона». Потом революции фермеров на Кубани. Потом революции экологов в Новохоперске. Революции кущевских из-за Цапков. Революции шахтеров в Гуково. И каких только революций не.

Об этом в своем блоге пишет Аркадий Бабченко.

«Каждый раз, когда я говорил, что ничего не будет, мне убежденно доказывали, что я ничего не понимаю, протестные настроения в это раз сильны, и что теперь-то люди точно не стерпят. В итоге «мощнейшие протестные настроения» каждый раз заканчивались ничем, информирует svodka.net.

Либеральная общественность так нихуя ничего и не поняла про свой народ.

Алексей Навальный приехал в Волоколамск и был послан революционными жителями. «Радикалы нам здесь не нужны». «Мы не политические вопросы решаем». «Он сейчас начнет «Долой Путина». «Не нужен нам Навальный!»

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В итоге Алексей Анатольевич посидел десять минут в машине на стоянке и уехал обратно.

Рейтинг Путина в Волоколамске, напомню, шестьдесят семь процентов. И это его настоящий рейтинг в целом по стране.

Страна изменилась. Рейх кристаллизуется. Айн фольк, айн Райх, айн фюрер. Помойка помойкой, а Путин — Путиным. Мухи отдельно, Крым отдельно.

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Когда ж вы уже наконец поймете, мои дорогие прекраснодушные идеалистические либеральные друзья. Они не решают политические вопросы. Их в целом ВСЕХ ВСЁ УСТРАИВАЕТ. За исключением мелких точечных проблем. Например, одной отдельно взятой свалки. А в остальном они — за Путина, Крымнаш, против радикалов.

Не будет здесь никакой революции. Ни революции фермеров, ни революции шахтеров, ни революции помоек.

Здесь будет только бунт. Бунт голых жоп. Вот, когда как в совке, задницу станет нечем вытирать — вот тогда новый бессмысленный и беспощадный и случится. Но никак не раньше. А пока нефть по семьдесят — Вова может спать совершенно спокойно. Хоть со свалками, хотя без. Хоть всех детей в Волоколамске потрави — не нужен им Навальный.

Революции они ждут. Россия вспрянет ото сна, оковы рухнут и свобода… Ага, щас.»

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