В Минске правоохранители задержали более 30 человек, которые собрались в центре города на шествие в честь празднования 100-летия Белорусской народной республики (День воли). Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Вначале "для установления личности" полиция задерживали всех, кто имел при себе бело-красно-белые флаги и цветы. Затем начали удерживать всех, кто находился на площади.

По информации правозащитного центра "Весна", также был задержан руководитель Белорусского национального конгресса Николай Статкевич.

Именно он был инициатором проведения шествия 25 марта. По состоянию на 12:00 он находится в Ленинском РУВД Минска.

Всего задержано от 30 до 50 человек, в том числе около 10 наблюдателей "Весны", а также несколько журналистов.

При этом концерт в Минске и ряд мероприятий разрешены практически по всей Беларуси.

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