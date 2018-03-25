|День воли: в Минске начали задерживать журналистов
|25.03.2018 13:26
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В Минске, на площади Якуба Коласа, продолжаются задержания, передает со ссылкой на БелаПАН.
По информации издания, задержали корреспондента телеканала "Белсат" Игоря Ильяша, журналистку Любовь Луневу, предпринимателя Сергея Балыкина, а также нескольких пожилых людей с бело-красно-белыми флажками.
"Три автозаки, куда загрузили более 30 задержанных, поехали. Милиция начала заполнять четвертый автозак", - говорится в сообщении.
Напомним, несмотря на запрет, Николай Статкевич призвал сторонников собраться на площади Якуба Коласа, чтобы провести "Марш достоинства" к оперному театру, где пройдут санкционированные Мингорисполкомом митинг и концерт по случаю Дня Воли.
Статкевич задержан сегодня утром возле своего дома.
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