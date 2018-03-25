Доктор химических наук Владимир Углев уверен, что нервно-паралитический агент "Новичок", которым отравили бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь, мог попасть в любые руки. По мнению Углева, определить "Новичок" сейчас очень трудно, так как есть много веществ с похожими свойствами Скриншот: tvrain.ru "Я особенно и не удивился. Я отправлял в бог знает какое количество сторонних организаций, могли оказаться в руках любых других людей. Ребят, смотрите по документации, я лично с самого начала был категорический соперник распространения оружия как такового, а тем более и опубликования во всеуслышание формулы. А вы говорите еще о том, что кому-то передать. Ну мне звонили, предлагали $5 тыс. за партию", – отметил он.По мнению Углева, определить "Новичок" сейчас очень трудно, так как есть много веществ с похожими свойствами.4 марта 2018 года бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Они находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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