|Саакашвили резко ответил на заявление Порошенко
|25.03.2018 13:34
|
Недавно президент сделал заявление о том, что украинские спецслужбы разоблачили преступления Михеила Саакашвили.
На что руководитель "Руху нових сил" дал резкий ответ на странице в Facebook, передает со ссылкой на ..
"Если они меня разоблачили, доведите свое" разоблачения "до конца. Пустите меня в Украине и доведите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко", - сказал он.
При этом Саакашвили говорит, что украинский президент не имеет чести и достоинства, а также всячески критикует его.
сообщил о двух спецоперациях, которые провела . По его словам служба разоблачила преступную деятельность Савченко и Саакашвили.
Поделитесь статьей с друзьями