|Майбутня бабуся: Джамала похвалилася своєю мамою (ФОТО)
|25.03.2018 13:50
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Напередодні Джамала у Інстаграмі похвалилася своєю матусею, повідомивши шанувальникам, що інтерв'ю (чи не перше!) з Галиною Михайлівною можна буде побачити у "Світському житті".
І справді, майбутня бабуся поговорила з Катею Осадчею, поділившись особистим.
"Коли народилася Сусанна, я захопилася джазом і дуже любила Еллу Фітцджеральд. З самих пелюшок вона слухала музику поки спала, але потім неможливо було вимкнути, вона так кричала", - розповідає мама Джамали.
Пані Галина додає, що очікує внуків, адже найголовніше у житті - це родина, а не кар'єра.
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