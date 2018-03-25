"Младший лейтенант" террористов "МГБ ДНР" Элина Борозенная заявила, что многие боевики оформляют украинские документы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Элина Борозенная снималась в пропагандистских роликах террористов "ДНР" Скриншот: 1plus1.ua Задержанная рассказал, что работать на боевиков ее убедил супруг Иван Борозенный.Бывший офицер МВД Украины Иван Борозенный изменил присяге в оккупированном Крыму и стал агентом ФСБ.Женщина работала на пропаганду боевиков, призывая украинцев вступать в ряды вооруженных формирований оккупантов.Элина Борозенная рассказала, что хотела оформить украинский загранпаспорт, потому что он облегчает возможность пересекать границу. По ее словам, многие боевики стараются получить или уже получили украинские документы.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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