|Как Запад Путина поздравлял
|25.03.2018 14:16
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Каждый коротал время ожидания как мог.
Макрон уже полчаса повторял в мобильник: "Нет, ты первая клади. Нет, ты. Нет, ты первая. Давай на раз-два-три. Три! Ты не положила! Нет, ты первая".
Сидящая рядом Меркель неодобрительно на него косилась, рассеянно поигрывая брелоком в виде миниатюрной трубы с готической надписью Nord Stream 2.
На брелок с ненавистью смотрел президент Польши Анджей Дуда.
Ангела перехватила его взгляд и принялась играть брелоком более активно, поднимая его двумя руками вверх и издавая звук "шшшш", имитируя течение недорогого российского газа по трубопроводу.
Лицо Дуды немедленно стало одного цвета с нижней частью польского флага.
Тереза Мэй сидела молча, поджав губы и аристократично поблескивая стеклами противогаза.
У дверей, свернувшись на коврике, мирно посапывал Петр Алексеевич.
Наконец, из соседней комнаты в кабинет вошел Трамп.
Макрон тут же положил трубку первым, Меркель спрятала брелок, все замерли в ожидании.
Дональд хмуро кивнул, подошел к окну и некоторое время смотрел на проходивший внизу парад только что созданных космических войск США.
— Хорошо идут, — задумчиво сказал он. — Особенно вон та группа в полосатых скафандрах на красных "Теслах".
После чего повернулся и коротко сообщил:
— Поздравил.
Все ахнули.
— И правильно! — одобрил Макрон. — Я тоже поздравил, и он узнал гасконца де Макрона, и даже сказал мне: "Спасибо, сынок".
Дуда побледнел, как верхняя часть польского флага, и умоляюще посмотрел на Терезу Мэй.
Та решительно встала с места, поправив шланг противогаза.
— Взгляни на меня, Дональд! — заявила она. — Ты ничего не замечаешь?
Дональд окинул ее оценивающим взглядом.
— Ну брови выщипала, а что?
— Какие брови?! Британия находится под русской химической атакой, Дональд! Я даже ночную пижаму сменила на костюм химзащиты. А ты этого тирана поздравляешь. Ты ему еще бутылку портвейна пошли!
Услышав про портвейн, на коврике завозился Петр Алексеевич, улыбнувшись во сне.
— Господа, господа! — поморщился Трамп. — Во-первых, не будите мне Петра Алексеевича. Проснется — и опять у всех денег просить будет, жалобно заглядывая в глаза. А во-вторых, подумайте: ну только шесть лет, ну давайте потерпим. А потом, может, кто-то посговорчивее придет. Путин же сам сказал, что до ста лет сидеть не собирается.
В кабинет заглянул взволнованный Майк Помпео и попросил немедленно включить телевизор.
На экране появился Путин.
— Дорогие сограждане. У меня для вас хорошая новость. Благодаря нашей целевой федеральной программе "Инновационная медицина — 2024", российские ученые уже сегодня научились продлевать жизнь до 150 лет. Убежден, что такое достижение мало кого оставит равнодушным. Покажите видео, пожалуйста…
Раздавшийся в Белом доме крик долетел до ограды, спугнув стайку голубей, скучающего копа и группу японских туристов.
Игорь Романович, автор блога Green TeaИсточник - .
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