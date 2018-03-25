Седалищный нерв - самый длинный нерв в организме человека. Его воспаление приносит очень неудобную боль, которая чувствуется от ребер и до колен, пишет со ссылкой на .

Отдых помогает временно облегчить состояние, но не решает проблему.

Кроме боли могут появиться другие симптомы, например, дискомфорт во время сидения, тяжесть в ногах, покалывание и т. д.

Если вы один из тех, кто страдает болями седалищного нерва, то вы точно знаете, о чем мы говорим.

Но хорошая новость в том, что, в конце концов, появилось решение этой проблемы!

Вот простой метод, который может избавить вас от болей только за 10 минут!

Это нужно делать перед сном. Внимательно следуйте инструкциям.

Налейте в ведро около 10 литров воды. Вода должна быть самой высокой температуры, которую могут выдержать ваши ноги. Затем добавьте горсть соли и 1,5 литра яблочного уксуса. Хорошо взболтайте эту смесь. Поставьте ноги в ведро и держите их там до тех пор, пока вода не остынет. Затем сполосните ноги, заверните их в сухое полотенце и сразу ложитесь спать. Держите свои ноги в тепле. Рекомендуется спать, обернув их полотенцем, простыней или одеялом, чтобы ногам было очень горячо.

На следующий день ходите только в тапочках. Снимайте их только в душе.

Боль исчезнет уже после первой процедуры. Повторяйте эту процедуру каждые 6 месяцев или когда вы снова почувствуете боль. Поверьте мне, результаты вас поразят!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира