Президент Украины Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом он написал в своем Twitter, передает

"Поздравляю Р.Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Убежден, что доверие населения и новые властные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа", - написал Порошенко.

Он также отметил, что Украина настроена на развитие украинско-турецкого стратегического партнерства и углубления взаимодействия.

Как сообщал председатель Высшего избирательной комиссии (ЦИК) Турции Саде Гювен заявил о том, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на досрочных президентских выборах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира