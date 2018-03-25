Сегодня исполнилось 19 лет со дня гибели политического деятеля Вячеслава Чорновола в автокатастрофе. В связи с этим около двух сотен активистов устроили шествие по центру Киева и пришли к АП, передает корреспондент .

По словам корреспондента, участие в шествии принимают около 200 человек.

К Администрации Президента Украины двинулись с целью произнести требование, а именно - возобновить расследование обстоятельств гибели Чорновола.

"Многие обстоятельства гибели в автомобильной катастрофе лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновола свидетельствуют о сомнительности официальной версии о случайности аварии, и тем самым утверждают, что это было спланированным убийством", - отмечают активисты.

Напомним, Вячеслав Чорновил - украинский политик, журналист, публицист, участник диссидентского движения.

В апреля 2014 года суд возобновил расследование по делу о смерти лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновола.

В феврале 2017 более 300 народных депутатов обратились к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой взять под личный контроль расследование убийства Вячеслава Чорновола.

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