В бразильском городе Сан-Паулу набирает слава услуга воздушного такси, передает со ссылкой на .

Считают, что в Сан-Паулу больше только вертолетов в мире. Местные предприниматели создали бизнес по перевозке людей этим видом транспорта.

Этот город считается одним из самых загруженных в мире. Пробки здесь могут тянуться на сотню километров. Вследствие экономического кризиса - воздушное такси становится доступным.

"Это экономит много времени, которое можно провести дома с родными. Или же в офисе для плодотворных встреч, а это очень ценно", - говорит житель города Ричард Камерон.

Обычно, эта услуга только для состоятельных людей. За 100 $ можно долететь до аэропорта. Это вдвое дороже, чем на обычном такси, но и в 10 раз быстрее.

Это привлекает людей, для которых деньги не так важны, как время. Но их не так много. Люди в городе говорят, что устают больше от переездов, а не от работы.

Компания Porsche изучит перспективы рынка летающих такси, готовясь к конкуренции на рынке пассажирских перевозок.

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