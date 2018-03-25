Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала недовольство украинцев по-поводу нежелания Украины высылать российских дипломатов из страны.

По ее словам высылка российских консулов вызовет высылку Украинских консулов, что отразится на украинских политзаключенных, информирует svodka.net.

«В Facebook розгоняется очередное предательство, мол, все страны ЕС высылают российских дипломатов, а мы… Мне надоело предательство и непрофессионализм. Во-первых, в Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Также нет посла Украины в РФ. Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов», — сообщила Геращенко.

«И наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите? Или спросим у мамы Клыха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?» — обратилась к соотечественникам первая вице-спикер.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира