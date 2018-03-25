Строительство Крымского моста через Керченский пролив, 22 марта 2018 года . Алексей Мальгавко/РИА Новости

Украинские активисты готовят планы по блокировке строящегося Крымского моста. Если сделать это не удастся, радикалы планируют фиксировать всех, кто проезжает по мосту и добиваться в отношении них санкций. В Крыму уже назвали эти намерения «маразмом» и уверены, что «ничего у них не получится». Сам мост, как ожидается, откроется для автомобилей уже в мае – на полгода раньше намеченного срока.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление одного из представителей «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) и координатора блокады Крыма Ленура Ислямова, который сообщил о намерении «сделать все», чтобы воспрепятствовать движению транспорта по Крымскому мосту.

«Сегодня эта организация не ведет свою деятельность на территории Крыма, но спекулирует различными заявлениями со стороны Украины. Они призывали к бойкоту выборов президента России, которые прошли 18 марта, к другим каким-то одиозным вещам. А сейчас вот это очередное маразматическое заявление господина Ислямова», — сказал он RT.

Один из организаторов блокады Крыма, бизнесмен Ленур Ислямов, который в России объявлен в розыск, рассказал о своих дальнейших действиях после строительства Крымского моста. В интервью «Обозревателю» Ислямов заявил, что после открытия моста все, кто им воспользуется для поездки на полуостров, должны тщательно фиксироваться властями Украины.

«К ним должны применяться те же санкции, что и к артистам, незаконно посещающим Крым»,

— заявил журналистом бизнесмен. При этом он отметил, что «Меджлис», для своей борьбы использует ненасильственные меры и физически препятствовать движению транспорта сторонники государственной целостности Украины из числа крымских татар не будут.

Сам Ислямов откровенно заявил, что будет делать все для того, что это движение остановить.

Отвечая на вопрос о возможных способах ненасильственной борьбы, организатор блокады честно признался, что готовых решений на этот счет у него нет. «Я не знаю, как, но убежден: если Украина пока не может остановить это движение, то, по крайней мере, необходимо фиксировать весь транспорт, который перемещается из России в оккупированный Крым. Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались», — добавил он.

Активист отметил, что воспользовавшиеся мостом в Крым граждане «ничем не будут отличаться от других лиц, пересекающих границу государства нелегально».

Журналисты прямо спросили Ислямова о том, будет ли он физически пытаться препятствовать движению по мосту.

«Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к последующим шагам», — заверил он.

«Очень разные заявления мы слышали от украинских политиков относительно нашего моста. То они не признавали его существование, то потом один из украинских генералов вообще предлагал разбомбить его. Сейчас Ислямов хочет фиксировать транспорт, который будет по нему ехать.

На самом деле ничего у них не получится, поскольку никаких инструментов для этого нет. Это пустая риторика, попытка Ислямова какие-то политические дивиденды получить», — подчеркнул депутат Владислав Ганжара.

Напомним, что в ходе визита в Крым президента России Владимира Путина 14 марта стало окончательно ясно, что автомобильная часть моста будет сдана в эксплуатацию значительно раньше срока. Точной даты пока нет, но строители на разных уровнях не один раз подчеркнули, что движение будет открыто в мае, к началу летнего сезона. В ходе визита Путин лично побывал на самом высоком пролете моста – арочном. Он пообщался со строителями, которые выразили ему слова благодарности за решение строить объект.

Президент откровенно признался, что увиденное им на строительной площадке его впечатлил.

«Просто уникальное здание не только для нашей страны, но и, думаю, в мире аналогов таких немного. Мне сейчас рассказывали, как нужно было уложиться в эти 72 часа, чтобы якорь поставить на свое место. Сложная работа. Я вас с этим этапом поздравляю. Надеюсь, что все будет доведено до конца, как положено, в срок и, может, даже раньше срока и качественно. Здорово, просто молодцы! Хочу пожелать вам успехов», — заявил глава государства.

Кроме того, он напомнил собравшимся, что о постройке моста задумывались еще во времена последнего русского царя, но ни тот, ни другие проекты в итоге так и не были реализованы.

«Начинали, уже готовились к проектным работам, но Первая мировая война не дала возможности реализовать. Потом в 1930-е годы пытались сделать – тоже не смогли. И позже пытались — ничего не получалось. А у вас получилось. Это здорово. Я вас поздравляю. Надеюсь, еще будет возможность поздравить вас с окончанием только комплекса, но то, что сделано, уже впечатляет», — подытожил президент.

Он подчеркнул, что постарается лично приехать на официальное открытие моста. Не исключено, что оно будет как-то «привязано» к его инаугурации, которая также запланирована на май.

Мост через Керченский пролив, который теперь уже почти все называют Крымским станет самым длинным в Европе, его протяженность составит 19 километров. Пропускная способность — 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

Одновременно строятся автомобильная и железнодорожная части, открытие последней для движения поездов запланировано на начало 2019 года. В ближайшие годы от моста будет проложена скоростная трасса «Таврида», которая позволит автомобилистам в кратчайшие сроки добраться от пролива до Симферополя и Севастополя.

Анатолий Караваев

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