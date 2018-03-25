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Вагітна Кейт Міддлтон востаннє перед пологами вийшла на публіку (ФОТО)
25.03.2018 14:43
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Вже у квітні герцогиня Кейт Міддлтон та принц Вільям втретє стануть батьками, тож за кілька тижнів перед пологами Кетрін вирішила піти у декретну відпустку і напередодні був її останній вихід на публіку.

Разом з принцом, Кейт відвідала Олімпійського парку. Для виходу на публіку Міддлтон обрала вузькі чорні брюки (ріжкість у гардеробі герцогині!), високі підбори та стильне біле пальто.

Пара зустрілася з атлетами, які братимуть судьба в Іграх Співдружності в 2022 році.

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