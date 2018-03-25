Пожар вспыхнул в одной из камер Николаевского следственного изолятора вечером 24 марта. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

"Пожар произошел в одной из камер СИЗО на втором этаже. Предварительно, причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Было сильное задымление", - уточнили в ГСЧС.

Отмечено, что сообщение о пожаре поступило после 23:00.

"В 23:57 пожар был ликвидирован на приблизительной площади 4 м кв. Работали два отделения ГПСЧ ГУ ГСЧС Николаевской области, а также дежурная смена оперативно-координационного центра", - говорится в сообщении.

В результате пожара пострадавших нет.

Напомним, 23 марта в камере Николаевского СИЗО нашли тело подозреваемого в уголовном производстве Дмитрия Леонова без явных признаков насильственной смерти. Леонов входил в состав "ОПГ Михаила Титова" по прозвищу "Мультик".

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