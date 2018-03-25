Россию обвиняют в том, что даже не могут сформулировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Лондона на отравление в Великобритании экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин в этой ситуации "хранит абсолютное спокойствие" Фото: ЕРА "Это невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать. И не пытаются сформулировать", – отметил он.Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин в этой ситуации "хранит абсолютное спокойствие, абсолютную выдержку"."И, в отличие от визави на острове, сохраняет абсолютную корректность. То есть Путин сформулировал позицию сразу. Он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие, которое произошло у вас, и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить. Вот, собственно, позиция Путина", – заявил пресс-секретарь.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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