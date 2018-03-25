В городе Кемерово Российской Федерации произошло возгорание в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", из-за которого умерли четыре ребенка, обнаруженные в детской комнате. О происшествии сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию Следственного комитета России.

На опубликованных местными жителями и журналистами видео можно проследить за тем, как люди пытаются спастись от пожара, выбегают со здания и прыгают из окон. В нынешнее время есть информация о семи травмированных людях.

Из помещения удалось эвакуировать более 200 посетителей. До этого времени продолжатся пожар на третьем этаже, спасательные службы продолжают работу.

Предварительно спасатели установили, что причиной пожара стало возгорание поролона на четвертом этаже центра, где расположен кинотеатр с детской зоной. Вследствие возгорания произошел взрыв одного из баллонов в здании центра.

Как сообщал svodka.net, 23 марта, в Николаеве произошел пожар в троллейбусном депо №3 по ул. Строителей. При выяснении обстоятельств стало известно, что в результате происшествия женщина-водитель получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения.

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