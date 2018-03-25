Европейский Союз требует от социальной сети Facebook объяснений в связи со скандалом вокруг утечки данных с личной информацией десятков миллионов пользователей соцсети, передает со ссылкой на DW.

"Я требую от Facebook дальнейших объяснений, например, в какой степени это коснулось европейских пользователей", - заявила еврокомиссар по вопросам правосудия Вера Юрова в интервью изданию изданию Bild am Sonntag.

По ее словам, "это злоупотребление данным 50 млн пользователей Facebook является абсолютно неприемлемым".

Юрова также отметила, что правительство и ответственные ведомства США заверили ЕС, что они "воспринимают все обвинения крайне серьезно и работают над подготовкой необходимых мер".

"Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с собственными личными данными, может иметь масштабные последствия. В конце концов, речь идет об основах нашей демократии", - заявила Юрова.

Скандал вокруг Facebook разгорелся после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия.

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